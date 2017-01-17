Лавров напомнил ЕС об уроках истории и призвал не допустить конфликта на Балканах

17 Января 2017 13:25 39

Москва, 17 января. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на Балканах растет напряженность, отметив, что нельзя допустить его обострения и силовой конфронтации.

Сегодня в ходе пресс-конференции глава отечественного МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на Балканах. От подчеркнул, что «история ничему не учит», но выразил надежду на понимание со стороны мирового сообщества — нельзя допустить силовой конфронтации в регионе.

По мнению высокопоставленного дипломата, балканским народам пытаются навязать так называемые европейские ценности в «осовремененной постхристианской упаковке». Лавров подчеркнул, что помочь в разрешении ситуации должен Евросоюз — сделать так, чтобы договоренности между Белградом и Приштиной выполнялись.