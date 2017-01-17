Путин поручил увеличить господдержку молодых ученых в России

17 Января 2017 13:35 35

Москва, 17 января. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность усовершенствования поддержки молодых ученых в России, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин поручил кабмину «проанализировать эффективность мер государственной поддержки молодых ученых и аспирантов и представить предложения по совершенствованию таких мер с учетом целей и задач научно-технологического развития Российской Федерации». В пресс-службе обратили внимание, что указ необходимо выполнить до 1 марта этого года.

Правительство страны при сотрудничестве президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию должны разработать до 1 октября госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ», которые будут включать ассигнование средств из бюджета на исследования и разработки гражданского назначения.

Ранее ученые из Института цитологии и генетики Новосибирска обнаружили ген, который отвечает за развитие у человека депрессии.