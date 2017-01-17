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Политика

МИД РФ направил запрос в секретариат ООН по поводу лжи «Белых касок» об Алеппо

17 Января 2017 13:23
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МИД РФ направил запрос в секретариат ООН по поводу лжи «Белых касок» об Алеппо

Москва, 17 января. Россия официально запросила секретариат ООН по поводу сфабрикованных НПО «Белые каски» фото- и видеоматериалов и ситуации с медикаментами в восточном Алеппо. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам года глава внешнеполитического ведомства отметил, что министерство отправило в Организацию Объединенных Наций официальный запрос. Запросы также были отправлены в другие международные структуры.

По словам Лаврова, вранье с «Белыми касками», а также ситуация с медикаментами в восточном Алеппо использовались «для демонизации Башара Асада и для демонизации тех, кто помогает Асаду бороться с терроризмом».

Ранее Лавров назвал ложью заявления Запада о «российской блокаде» Сирии. 

Алия Шарафутдинова

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