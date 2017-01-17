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Американцы хотели втихаря использовать ИГ для свержения Асада: 15 тезисов Лаврова
Политика

Американцы хотели втихаря использовать ИГ для свержения Асада: 15 тезисов Лаврова

Сегодня 14:45
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Вранье и туфта: 15 тезисов Лаврова с большой пресс-конференции

Федеральное агентство новостей публикует главные тезисы с пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова.

О мировом экономическом благосостоянии: «Мы ищем совпадающие интересы с теми, кто готов делать так, чтобы мировая экономика развивалась на благо всех без исключения стран и народов».

О вербовке российских дипломатов: «Нашему дипломату американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, засунули в машину в его отсутствие 10 тыс. долларов. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства».

О мировом равноправии: «С позиций равноправия, взаимного учета интересов и взаимного уважения мы готовы выстраивать отношения и с США, и с ЕС, и с НАТО». 

О будущем российско-американских отношений: «Дональд Трамп хочет, чтобы каждая страна сама отвечала за свое собственное развитие. Это тоже перекликается с нашим подходом». 

Об американском народе: «Мы желаем американскому народу процветания, как и любому другому народу».

О переговорах в Астане: «Рассчитываем, что новая американская администрация сможет принять это приглашение, что будет представлена своими экспертами на любом возможном уровне».

Вранье и туфта: 15 тезисов Лаврова с большой пресс-конференции

О терроризме: «В сирийском кризисе одно из отпочкований «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусра»(обе террористические организации запрещены в РФ — прим. ред.) — является наиболее зверской и жестокой. Терроризм нужно беспощадно бить и добивать»

Об ИГ и «ан-Нусре»: И «Нусру», и ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.) американцы и их союзники хотели втихаря использовать для свержения режима Асада».

О Трампе, ядерном разоружении и отмене санкций: «Я вижу это как предположение Трампа о том, что возможно разоружение, но я не вижу, чтобы он говорил о том, чтобы разоружаться в обмен на санкции.

О выборе союзника: «Выбор: быть с Европой или быть с Россией, по-моему, контрпродуктивен».

О кибератаках и хакерах: «Я не собираюсь вам доказывать, почему это (якобы имевшие место кибертаки со стороны России — прим. ФАН) неправда. Я думал, что в Германии (вопрос задавал немецкий журналист — прим. ФАН) действует презумпция невиновности. Доказывайте вы! У нас все ток-шоу заполнены этим. Мы видели попытки доказательств, которые «высосаны из пальца», от которых открещиваются уже и англичане, и их коллеги в США, которые пытались наделать гадостей новой администрации».

О попытках США испортить российско-японские отношения: «Недостойные вещи творит уходящая администрация. США пытались злоупотребить своими отношениями с Японией и относиться к своим японским союзникам как ко второстепенным, подчиненным членам международного сообщества».

Вранье и туфта: 15 тезисов Лаврова с большой пресс-конференции

О выступлении Рекса Тиллерсона: «Тиллерсон (кандидат на пост госсекректаря США — прим. ФАН) сказал, что Россия не является непредсказуемой в продвижении своих интересов. Это значит, мы имеем дело с людьми, которые не будут заниматься морализаторством, а будут пытаться понять интересы своих партнеров».

О «русском» «Голосе Америки», который сообщил, что «заявления руководителя разведки США, обвинившей власти России в причастности к хакерским атакам, в России не были прокомментированы никем из тех, кто обычно это делает»: «Эта туфта, извините за грубое слово, выдается через радиослужбу, которую финансирует Государственный департамент Америки».

О якобы исходящей из России киберугрозе: «Заявления о том, что от России исходит киберугроза, — это вранье и туфта». 

комментарии
Алиса Яковлева
#барак обама #дональд трамп #сергей лавров #башар асад
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