Нижегородский школьник лишился руки после удара током на крыше поезда

Нижний Новгород, 17 января. 14-летний школьник из Нижнего Новгорода попал в реанимацию после того, как упал с крыши электрички на платформе «Высоково». У юноши, получившего удар током, ампутировали руку.

Как сообщает «Свободная пресса», накануне вечером подросток забрался на крышу поезда и получил сильнейшие ожоги из-за удара током. Юноша упал на рельсы и вскоре оказался в больнице, где ему ампутировали руку. По данному факту сейчас проводится проверка, передает Приволжское СУ на транспорте СК РФ.

Как передает НСН, в Москве тем временем расследуются обстоятельства смерти пенсионера на станции метро «Университет». По предварительной версии, упавший на рельсы пожилой мужчина скончался в результате сердечно-сосудистой недостаточности.