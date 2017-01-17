Додон не просто так приехал: чего хочет президент Молдавии от России и Приднестровья

17 Января 2017 15:19 51

Молдавия идет навстречу России. Или, по крайней мере, активно делает вид. Сегодня президент страны Игорь Додон встречался со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, чуть позже состоится и его разговор с Владимиром Путиным. Чего хочет добиться от встречи Кишинев и поспособствует ли это общение решению проблемы Приднестровья? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Додон вообще говорил при Матвиенко интересные вещи. Например, что некоторые соглашения, которые подписывала Молдавия с ЕС, нужно аннулировать, а вместо этого возобновить отношения с Россией по ряду стратегических направлений. В частности, будет подняты темы трудовых мигрантов, торгово-экономических реалий и приднестровского урегулирования. Уже то, что это первый официальный визит президента Молдавии в Россию с 2008 года, настраивает на оптимистичный лад.

Эксперты полагают, что Додон сейчас находится в активных поисках компромиссной формы сосуществования с Евросоюзом и Россией.

«Руководители подобных государств вроде Молдавии занимаются международной торговлей. Регион стратегически важный и для ЕС, и для России, потому Додон пытается набивать себе цену и получать преференции с обоих сторон. Это работа на его политическое будущее. Он может выступать как разменная монета в конфликте между Москвой и Брюсселем. Политику он проводит умную: Молдавия не президентская республика, но Додон хочет сейчас организовать референдум и отвоевать у парламента больше полномочий, чтобы исключить возможность постоянной политической борьбы. Нужен баланс, поскольку экономически такому государству очень тяжело в современном мире. Оно может жить только за счет роли буфера между двумя большими геополитическими структурами. Перед глазами пример той же Армении», — комментирует руководитель Лаборатории социально-политических технологий Алексей Неживой.

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Получается, что Молдавия уже давно подписала договор об ассоциации с ЕС (который не работает), при этом она хочет вернуть российский рынок для молдавских товаров, не теряя европейского вектора. Не будем забывать, что Кишинев поддержал все санкции против России, введенные Западом.

В то же время Додон высказался и в пользу политического урегулирования в Приднестровье, которое может быть достигнуто в ближайшие два-три года. Но, как считает эксперт ФАН, вопрос в ближайшее время не решаем, учитывая конфигурацию, в которой республика находится и позицию в этом вопросе Молдавии. Сбоку еще и находится Киев, что только подчеркивает значение этой территории.

«Сейчас сложилась такая картина, что в мире есть несколько геополитических центров силы: Россия, США, Китай, ЕС. Чем-то напоминает расклад сил перед мировыми войнами. Каждый ждет, кто первым экономически рухнет и даст пищу другим геополитическим проектам. Мой дед когда-то поднимал восстание в Бессарабии за присоединение к России, а когда Сталин предъявил ультиматум Румынии накануне Второй мировой войны, то забрал Северную Буковину очень быстро. А тогда процесс тоже виделся нерешаемым. С Приднестровьем у Додона вариантов нет: это территория России. При такой конфигурации, повторюсь, вопрос с миром здесь никак не решить. Но распад ЕС может ускорить процесс вхождения Молдавии даже в состав России, как это было в прошлом веке. Румыния, конечно, тоже претендует на Молдавию, это другой вариант развития ситуации, при котором Кишинев фактически признает независимость Приднестровья», — добавляет Неживой.