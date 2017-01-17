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Стало известно, когда вернутся осужденные во Франции российские болельщики
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Стало известно, когда вернутся осужденные во Франции российские болельщики

Сегодня 13:10
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Стало известно, когда вернутся осужденные во Франции российские болельщики

Париж, 17 января. Российские футбольные фанаты, осужденные во Франции за участие в беспорядках в Марселе в день матча ЧЕ по футболу, во вторник будут освобождены  и утром 18 января прибудут в Москву.

Российские футбольные болельщики в настоящий момент проходят официальные процедуры. По словам генерального консула России в Марселе Сергея Молчанова, фанаты вернутся в Москву 18 января. Известно, что из Франции выдворят Алексея Ерунова и Сергея Горбачева, задержанных прошлым летом во время ЧЕ по футболу.

Французская полиция преследовала россиян из-за уличных беспорядков 11 июня в Марселе в преддверии матча Россия-Англия. Из 43 российских фанатов трое получили приговор — Горбачева приговорили к 18 месяцам тюрьмы, Ерунова — к двум годам, еще один гражданин РФ Николай Морозов получил год лишения свободы, но в декабре его выдворили из Франции.

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Ирина Селезнева
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