Дадин хочет вернуться из «образцовой» колонии на Алтае в карельскую

Москва, 17 января. Переведенный в считающуюся образцовой колонию на Алтае Ильдар Дадин заявил, что хотел бы вернуться обратно в Карелию. Как сообщил его адвокат Алексей Липцер, Дадин намерен заниматься в колонии правозащитной деятельностью, и уверен, что в карельской колонии это будет удобнее.

Впрочем, на данный момент осужденный за нарушение правил проведения митингов Дадин не писал никаких официальных заявлений по этому поводу.

«У него есть такое желание, мы пытались ему объяснить, что это маловероятно, что в практике такого не бывает. Но Дадин считает, что в карельской колонии ему удастся лучше защищать и свои права — по заявлению об исках — и других заключенных» — рассказал РИА Новости Липцер.

Напомним, ранее отбывавший свой срок в карельской колонии №7 Ильдар Дадин привлек к себе значительное внимание правозащитников, властей и прессы, заявив о пытках и избиениях, якобы практикуемых в колонии. Целый ряд проверок опроверг его заявления. После к Дадину вновь было привлечено внимание егшо женой, заявившей что он «пропал» во время этапирования в новую колонию. Однако заключенный благополучно прибыл алтайскую исправительную колонию №5, где у него не возникло жалоб в режиму содержания.