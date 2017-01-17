ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации по «закону Димы Яковлева»

Страсбург, 17 января. Страсбургский суд пришел к выводу, что принятый Россией «закон Димы Яковлева» противоречит статье 14 Европейской конвенции о защите прав человека.

Суд обязал Россию выплатить компенсации каждому из подавших жалобу истцов, размер выплат должен составить 3 тысячи евро, сообщает НСН.

Решение о прекращении усыновления российских детей американскими семьями Москва приняла в 2012 году. Число обратившихся в суд американцев составило 45 человек: на момент принятия решения они уже начали оформлять документы, а некоторые даже успели подружиться с детьми.

Дима Яковлев — мальчик из России, который в возрасте одного года трагически погиб в американской семье. «Закон Димы Яковлева» был принят в 2013 году.