Лавров рассказал о фразе Тиллерсона, вселившей в него надежду

17 Января 2017 13:14 45

Москва, 17 января. Администрация избранного президента США Дональда Трампа готова учитывать интересы других стран, а не заниматься морализаторством, как это делали их предшественники, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров обратил внимание на высказывание кандидата на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«На вопрос о России он сказал, что США должны открытыми глазами смотреть на отношения с Россией, что она представляет угрозу, но Россия не является непредсказуемой в продвижении своих интересов… — заметил глава внешнеполитического ведомства России. — Мы понимаем, что имеем дело с людьми, которые не будут заниматься морализаторством, а будут пытаться понять интересы своих партнеров».

Ранее Лавров заявил, что считает беглым жуликом экс-агента МИ-6, которому приписывают доклад о якобы наличии у России компромата на Трампа.