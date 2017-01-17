Покушение на Трампа: перерастет ли инаугурация президента в американский майдан

До официального вступления Дональда Трампа в должность 45-го президента США остается несколько дней. Инаугурация состоится в Вашингтоне в пятницу утром — в 20 часов по московскому времени. Торжественная церемония грозит перерасти в громкую политическую революцию. Каким образом? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Инаугурация и речь Трампа может быть сорвана сразу несколькими способами. Первый и самый очевидный — массовые протесты. Активисты, которым хорошо заплатили (а среди них далеко не только демократы), планируют перекрыть улицу, по которой пройдет президентский кортеж, заблокировать 12 пунктов безопасности вокруг Капитолия. «Хотим, чтобы по всей стране закипело восстание», — признаются они. Баррикады, кидания камнями, парализованное движение в городе — настоящий американский майдан. Его попробуют не допустить более трех тысяч полицейских, пять тысяч военных и восемь служащих Нацгвардии США, действующих в Вашингтоне.

Второй и самый жесткий — покушение на лидера республиканцев — покушение на Трампа. Косвенно на это указывает найденный накануне на северо-западе города тайник с оружием. Пистолеты и снайперские винтовки в футляре из-под скрипки и в мешках были припрятаны в ожидании лучших времен. Трампа уже пытались убить летом 2016 года: тогда 19-летний британец пытался отобрать оружие у полицейского на митинге. Сейчас враги будущего президента могут подготовиться лучше: особенно учитывая отставку шефа Национальной Гвардии Вашингтона, о которой весьма неожиданно распорядился Барак Обама. Фактически его сняли прямо посреди боя, перед событием, требующим обеспечения повышенной безопасности. Перед событием, где он координировал все военные силы в Вашингтоне. Инаугурация будет жаркой...