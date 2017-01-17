Ученые раскрыли удивительный факт о влиянии шампанского на мозг

Вашингтон, 17 января. Специалисты из США провели ряд исследований и выяснили, что шампанское позитивно влияет на мозг человека.

Как отметили американские эксперты, игристый напиток поднимает настроение не только из-за алкогольной составляющей, но и благодаря пузырькам, в которых содержится аромат напитка.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие как здоровые пенсионеры, так и люди, которые страдают болезнью Альцгеймера. Респондентов разделили на две группы, каждая из которых после употребления бокала шампанского, проходила тесты на память.

Оказалось, что у людей, которые могут позволить себе бокал игристого, с памятью проблем куда меньше, чем у тех, кто вообще не пьет данный напиток. Отмечается, что у больных Альцгеймером также зафиксированы улучшения состояния.

Американские эксперты намерены продолжить исследования, чтобы определить, почему же все-таки данный напиток улучшает память.