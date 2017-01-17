Ирак: ИГИЛ потеряло важный стратегический пункт в Мосуле

17 Января 2017 13:35 40

Мосул, 17 января. Армия Ирака отбила здание университета в Мосуле, которое длительное время контролировали боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Бои за здание университета с террористами продолжались два дня. В помещениях крупного сооружения военнослужащие иракской армии обнаружили вещества, которые боевики использовали для изготовления химического оружия. Военная операция по освобождению второго по величине города Ирака началась в октябре 2016 года, в ней приняли участие правительственные войска, курдское ополчение и международная коалиция во главе с США. Сейчас иракские военные контролируют большую часть восточных районов Мосула.

Ранее Газета.ру написала, что иракские вооруженные силы отбили у боевиков «Исламского государства» здание управления провинции Ниневия в Мосуле.