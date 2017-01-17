Москва, 17 января. США хотели использовать боевиков «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» для свержения президента Сирии Башара Асада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Немало примеров того, что и «Нусру», и ИГ (обе террористические организации запрещены в РФ. — Прим. ФАН) американцы и их союзники втихаря хотели использовать для ослабления и свержения в конечном итоге режима Асада», — сказал Лавров.

По его мнению, именно этим объясняется отстраненный подход США к реализации заявленной цели, а именно борьбы с терроризмом.

Лавров также заявил, что остановить войну в Сирии и других государствах региона можно прежде всего силой, потому что боевиков нужно «беспощадно бить и добивать», и Россия помогает сирийской армии ликвидировать террористическую угрозу.