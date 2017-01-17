ФСБ проверяет офисы в здании управления МВД по Екатеринбургу

Екатеринбург, 17 января. Сотрудники ФСБ проводят обыск в здании УМВД по Екатеринбургу, в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции.

В настоящий момент обыски проходят в кабинете главы подразделения по потребительскому рынку отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Дениса Жданова. В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили, что обыски проводятся по поручению областного СК.

Тем не менее, руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых заметил, что в здании проходит осмотр помещений, от подробных комментариев спикер ведомства воздержался. По некоторым данным, причина визита сотрудников ФСБ в силовое ведомство — предложение полицейских вернуть букмекерам ранее изъятое оборудование за 1 млн 200 тыс рублей отступных, пишет Ura.ru