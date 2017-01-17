Лавров: Москва поступила правильно, согласившись помочь Дамаску в борьбе с ИГ

Москва, 17 января. Россия поступила правильно, согласившись оказать военную помощь властям Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Сирия является членом ООН. По мнению министра, Москва поступила правильно, ответил позитивно на просьбу законного правительства Сирии о военной помощи.

Он также напомнил, что «страна находилась в двух-трех неделях от того, чтобы быть захваченной террористами».

Ранее сообщалось, что российские власти готовы сотрудничать с Дональдом Трампом, который победил на президентских выборах в США, в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии.