Лавров не слышал от Трампа обещаний «похоронить» минские соглашения

Москва, 17 января. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не слышал от администрации избранного президента США Дональда Трампа высказываний о необходимости «похоронить» минские договоренности и найти другой способ разрешения украинского кризиса.

«Я не слышал о том, что администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости минские договоренности «похоронить» и решить проблему кризиса на востоке Украины каким-либо иным способом. Поэтому у нас не возникает даже необходимости на эту тему размышлять», — сообщил глава ведомства журналистам в ходе пресс-конференции.

Ранее Лавров предположил, что у администрации Трампа не будет двойных стандартов по борьбе с террористической угрозой. Также министр выразил надежду на более эффективное сотрудничество с США по урегулированию сирийского кризиса после инаугурации Трампа, передает Газета.Ru.