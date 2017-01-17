Изнасилованный и ограбленный голый мужчина сбежал из плена таксиста в Москве

Москва, 17 января. Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали таксиста-частника, которого подозревают в изнасиловании мужчины.

Как стало известно, инцидент произошел в прошедшее воскресенье,15 января. 22-летний мужчина возвращался домой после вечеринки в состоянии легкого алкогольного опьянения. Для того чтобы добраться домой, он поймал частника около столичного метро «Планерная».

Однако таксист поехал совершенно в другом направлении. Оказалось, что шофер повез молодого человека к себе домой, где изнасиловал и обчистил потерпевшего. Таксист-насильник удерживал свою жертву в квартире на протяжении четырех часов, после чего молодому человеку удалось сбежать из квартиры без одежды.

В настоящее время полиция задержала подозреваемого. Выясняются все обстоятельства произошедшего.