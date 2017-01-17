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Минздрав РФ может предложить неотложкам таранить автохамов
Общество

Минздрав РФ может предложить неотложкам таранить автохамов

Сегодня 12:42
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Минздрав РФ может предложить неотложкам таранить автохамов

Москва, 17 января. В отечественном Минздраве обсуждают меры по ужесточению наказания для водителей, которые не уступают проезд машине скорой помощи. Также скорым могут разрешить таранить авто нарушителей.

Замглавы российского Минздрава Татьяна Яковлева заявила, что ведомстве обсуждаются меры, которые могли бы предотвратить инциденты на дорогах. Напомним, что на прошлой неделе на Камчатке скончался пациент, которому вовремя не смогли оказать медицинскую помощь — скорой не уступили дорогу.

По словам Яковлевой, неотложки могут получить право таранить автомобили нарушителей, отказавшихся пропустить машину скорой. В Минздраве также предложили ужесточить наказание для водителей, по чьей вине скорая помощь опаздывает к пациенту, что может стать фатальным для нуждающегося в медпомощи.

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Ирина Селезнева
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