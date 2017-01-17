«Джебхат ан-Нусра» вела пропаганду в соцсетях с Канарских островов

Мадрид, 17 января. Вербовщик террористической группировки «Джехбат ан-Нусра» выбрал себе очень комфортное место для распространения пропаганды — Канарские острова. Гражданская гвардия Испании задержала пособника террористов в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канариа.

Задержанный пропагандист занимался в первую очередь социальными сетями — он распространял материалы, связанные с идеологией группировки «Фронт ан-Нусра» и других террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке и публиковал распространяемую группировкой пропаганду — видеозаписи, снятые боевиками в зонах боевых действий. В социальных сетях его инициалами были буквы A.Z.

В настоящее время правоохранительные органы Испании пытаются отследить его контакты внутри страны. Неизвестно, действовал ли он один или связан с другими вербовщикам и террористами, работающими на «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка запрещена решением Верховного суда) или другие исламистские группировки.