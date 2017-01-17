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Шпионские игры: зачем Лэнгли вербовать российских дипломатов
Весь мир

Шпионские игры: зачем Лэнгли вербовать российских дипломатов

Сегодня 12:46
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ЦРУ

Американские спецслужбы активно пытаются завербовать российских дипломатов, работающих на территории США, заявил главаМИД РФ Сергей Лавров. Усиливая «разведывательный натиск», уходящая администрация может предпринять попытку привести к импичменту Дональда Трампа сразу после его инаугурации, считает ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.

«Если говорить о вербовочных подходах, мы не предавали гласности полную статистику на этот счет, но за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Барака Обамы, такая недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала», — заявил Лавров во время пресс-конференции в Москве.

Одним из примеров действий разведки США Лавров называет попытку вербовки российского дипломата, прибывшего в Соединенные Штаты для покупки медикаментов для бывшего премьера России Евгения Примакова. Об этом же событии накануне заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Лавров

«Вообще же, и США, и Россия на протяжении многих десятилетий лет ведут активную работу по сбору разведывательной информации друг о друге. Более того, обе стороны занимаются вербовкой дипломатов и министров. Это постоянная и планомерная работа. Это большая игра, которая ведется постоянно. Но все зависит от уровня взаимоотношения государств — дипломатического, военного, экономического. Бывают периоды потепления в отношениях, когда стороны снижают уровень «разведывательного натиска», а бывают периоды накала страстей — все зависит от взаимоотношений», — поясняет бывший разведчик Корольков.

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что это не единичный случай. «У нас были подходы в апреле прошлого года». Тогда ЦРУ пыталось завербовать второго человека в российском посольстве — советника-посланника. Ему завуалированно предлагали сотрудничать.

«Надо понимать, что срок полномочий действующего президента США Барака Обамы и его администрации подходит к концу, поэтому американские спецслужбы усиливают работу по поиску россиян, которые помогли бы им заниматься сбором разведданных для усиления позиций США в мире. Дело в том, что старая методика и технологии себя исчерпали и им приходится искать новые подходы. Стоит также отметить, что с приходом Трампа, американское общество разделилось и в США намечается чуть ли не война Севера и Юга, а тогда погибло очень много американцев. В Лэнгли пытаются собрать сведения о России для того, чтобы выставить Москву врагом всех американцев, что позволило бы сплотить народ», — подчеркивает эксперт.

Дональд Трамп

При этом российский министр назвал безосновательными заявления США о якобы притеснениях американских дипломатов в Москве.

«Что касается утверждений, будто американское посольство при президенте Обаме здесь подвергалось каким-то особым гонениям, — не вижу никаких оснований для подобных заявлений», — заявил он.

По словам Лаврова, было несколько эпизодов, которые стали достоянием гласности, и американцы попытались представить их как охоту на дипломатов США.

«Ну и напоследок — если отталкиваться от агрессивных заявлений демократов, которые обвиняют Россию во влиянии на президентские выборы в США, то становится ясно, что уходящая администрация может собирать основания для проведения импичмента избранного президента. Вот вам и усиление работы разведывательных служб, и усиление вербовочных мероприятий», — заключил Лев Корольков.

комментарии
Сергей Чемеков
#барак обама #дональд трамп #сергей лавров #лев корольков
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