Истерика CNN: зачем американские СМИ рисуют образ антироссийского Трампа

17 Января 2017 13:26 45

У американских средств массовых информации началась настоящая истерика. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя опубликованные CNN высказывания новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа о России, сказанные им еще до президентской гонки. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о, назовем их так, «вбросах» CNN.

По словам Захаровой, год назад американские СМИ активно крутили сюжеты о том, что Дональд Трамп «пророссийский президент». Теперь же, заметила она, они отыгрывают обратную сторону.

Накануне, 16 января, телеканал CNN опубликовал подборку высказываний Дональда Трампа, сделанных до президентской гонки. Так, например, в одном из своих интервью он назвал Россию «самой большой проблемой США». Кроме того, он выступал за санкции в отношении Москвы.

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«Такие вбросы были сделаны для того, чтобы прийти к внутриполитическому консенсусу. Раскол в американском обществе очень велик, в том числе и по России. Необходимо сформировать единую позицию, чтобы у американского гражданина и элит не было сильного внутреннего диссонанса. Поэтому Трамп подводит американцев к внутренней повестке дня. По-прежнему неизвестно, какая будет его дальнейшая политика в отношении России. Скорее всего, это будет очень прагматичная политика. Никто всерьез не ожидал, что он окажется пророссийским. У нашего руководства была надежда, что он будет здраво подходить к решению тех или иных вопросов, выдвигая вменяемые требования и предложения в отличие от уходящей администрации Барак Обамы», — пояснил корреспонденту ФАН эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

Эксперт заметил, что мы узнаем о направлении внешней политики нового президента США лишь только через два-три месяц после инаугурации. Поэтому сейчас преждевременно делать какие-либо выводы.

«Пророссийские высказывания Трампа — удовлетворение определенных интересов внутри американского общества, которые положительно относятся к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Потому, что часть американцев воспринимает Путина как успешного лидера, в отличие от человека, который заигрался с политкорректностью, правами сексуальных и расовых меньшинств, социальными реформами, глобалисткими транснациональными компаниями. На этом фоне возникает Путин, который защищает национальные интересы России. Отмечу, что благодаря Трампу нам удалось избежать катастрофы — победы Хиллари Клинтон. Да, Трамп будет защищать исключительно интересы Америки, но это уже не политика холодной войны, а политика нового поколения и прагматичного отношения к миру, в том числе к России. Трамп показал, что Россия является сильной державой, что с ней надо считаться и поэтому ее надо встраивать в концепцию глобальной мировой политики», — резюмировал Владимир Киреев.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что антироссийские санкции лишь объединили российский народ вокруг президент России.