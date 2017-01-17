Кремль отреагировал на слова советника Трампа о «русских, готовых есть снег»

Москва, 17 января. Россия давно и неоднократно заявляла об обратном эффекте санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, комментируя метафору советника избранного президента США Дональда Трампа об их бессмысленности, следует отметить, что русские предпочитают есть не снег, а очень вкусные деликатесы отечественного производства.

Ранее американские СМИ писали, что советник Трампа объяснил бессмысленность санкций против России, заявив, что «русские способны есть снег, чтобы выжить». Песков напомнил, что Москва неоднократно заявляла об обратном эффекте санкций.

«Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства», — подчеркнул он. Пресс-секретарь добавил, что благодаря санкциям деликатесов становится все больше.

Ранее сообщалось, что продление санкций против РФ опасно для мировой экономики.