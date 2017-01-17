Лавров пристыдил США за недостойные попытки помешать диалогу Японии и РФ

Москва, 17 января. Уходящая администрация США продемонстрировала недостойное поведение, пытаясь помешать диалогу Японии и России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров во время пресс-конференции по итогам 2016 года обратил внимание на попытки администрации президента США «максимально подорвать перспективы нормальных отношений» Москвы и Токио.

«Недостойные вещи творит уходящая администрация, — констатировал российский министр. — И здесь они попытались злоупотребить своими отношениями с Японией, пытались относиться к своим японским союзникам как к второстепенным членам международного сообщества, подчиненным членам международного сообщества».

Ранее Лавров рассказал, откуда США взяли «доказательства» кибератак из России.