Ле Пен пообещала устроить Frexit, когда станет президентом Франции

Москва, 17 января. Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала в случае победы провести референдум по выходу страны из Евросоюза.

Ле Пен попросили оценить шансы на Frexit. Она обратила внимание, что основную роль сыграют результаты референдума, который она проведет после победы на выборах.

«Я полностью доверяю французскому народу: если меня изберут президентом Франции, то для того, чтобы я восстановила свободу и независимость Пятой республики, — рассказала она в интервью газете «Известия». — Я уверена, что если французы изберут меня в качестве президента, то они будут согласны с идеей Frexit, обеспечивающей необходимые условия для возвращения полной свободы граждан».

Ранее Лен Пен рассказала, что ее визит в Нью-Йорк не был связан с избранным президентом США Дональдом Трампом.