Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на испытания летом 2017 года

Санкт-Петербург, 17 января. Второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» пройдет государственные испытания летом 2017 года, после чего будет передан в боевой состав ВМФ РФ.

Корабль получил имя в честь адмирала флота Владимира Касатонова, который с 1964 по 1974 год был первым заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом СССР. Фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боя с подводными и надводными кораблями противника в океанских и морских районах, а также для отражения воздушного нападения, как в одиночку, так и в составе боевого соединения.

Фрегат имеет запас хода в 4000 морских миль при скорости до 30 узлов. На борту корабль несет крылатые ракеты «Оникс», артиллерийскую установку, комплекс «Палаш», торпедное вооружение, а также вертолет палубного базирования Ка-27.