Додон: Выбор граждан Молдавии показал, что они выступают за партнерство с РФ

Кишинев, 17 января. Выбор граждан Молдавии в минувшем году свидетельствует о том, что они выступают за стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Об этом сегодня заявил президент республики Игорь Додон в ходе встречи с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

По словам главы Молдавии, своим выбором граждане республики в очередной раз продемонстрировали, что ратуют за стратегическое сотрудничество двух стран. Он также отметил, что большинство граждан Молдавии выступают против того, что происходило в отношениях двух стран на протяжении последних семи лет.

Додон решительно подчеркнул, что то время «было не самым лучшим периодом в истории отношений Молдавии и России».

Напомним, как сообщало издание Utro.ru, Додон занял президентское кресло в Молдавии 23 декабря 2016 года.