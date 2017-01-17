Лавров рассказал, откуда США взяли «доказательства» кибератак из России

17 Января 2017 12:31 62

Москва, 17 января. Позиция властей Российской Федерации по поводу кибератак из России во время предвыборной гонки в США состоит в том, что до сих пор не было представлено огласке никаких фактических доказательств причастности российских граждан к электронному вмешательству. Доказательства США глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «высосанными из пальца».

«Мы видели попытки доказательств, которые высосаны из пальца, от которых открещиваются уже и англичане, и их коллеги в США, которые пытались наделать гадости новой администрации», — объявил в ходе пресс-конференции Лавров. Он подчеркнул, что российская сторона не собирается опровергать заявления, со столь шаткими доказательствами.

В ходе своего выступления министр подчеркнул, что это именно Россия настаивала на налаживании устойчивых связей для борьбы с киберпреступностью, однако власти США отклонили это предложение. Россия, по словам Лаврова, исходит из предпосылки, что международная кибербезопасность не может быть поделена на отдельные секторы и является общим делом.