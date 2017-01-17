Роскосмос отозвал с Байконура все блоки третьей ступени «Союзов»

Москва, 17 января. Государственная корпорация Роскосмос намерена отозвать с Байконура все блоки третьих ступеней с двигателем РД-0110, которые стали причиной потери космического транспортного корабля «Прогресс МС-04».

Дополнительные проверки всех блоков третьих ступеней с двигателем РД-0110 космического грузовика «Прогресс МС-04» пройдут на самарском заводе-изготовителе «Прогресс». Для этого госкорпорация Роскосмос отзывает с Байконура проблемные элементы, ставшие причиной потери транспортного корабля. По информации пресс-службы Роскосмоса, для предотвращения подобной ситуации уже разработан целый план мероприятий.

Известно, что двигатели третьей ступени ракет-носителей «Союз-ФГ» и «Союз-У», которые предназначались для запуска к МКС корабля «Союз МС-04» и грузовика «Прогресс МС-05», будут заменены. Инженеры ведут работы по замене на ракетах-носителях двигателя третьей ступени. Как сообщало агентство НСН ранее, причиной падения грузовика «Прогресс» является вскрытие топливного бака третьей ступени ракеты-носителя.



