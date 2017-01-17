Устроивший ДТП в Ростове священник пожаловался на потерю памяти

Ростов-на-Дону, 17 января. Священнослужитель, предположительно, устроивший в состоянии алкогольного опьянения массовое ДТП в Ростове-на-Дону, пришел в себя только в больнице и пожаловался на потерю памяти. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Иерей Дмитрий Кивилиди заявил, что не помнит подробностей массовой аварии. В разговоре с источником ФАН он также пожаловался на сильные боли. Известно, что священник сейчас находится дома на амбулаторном лечении.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Ростове-на-Дону столкнулись несколько транспортных средств (по разным данным, от семи до девяти), в результате чего пострадали женщина и восьмилетний ребенок. По предварительной версии, аварию устроил водитель Mitsubishi АSX, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.