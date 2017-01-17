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Общество

Митрополит в Ростовской области запретил в служении священника, устроившего ДТП

17 Января 2017 12:17
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Митрополит в Ростовской области запретил в служении священника, устроившего ДТП

Москва, 17 января. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий подписал указ о запрещении в священнослужении в отношении священника, ставшего виновником аварии в Ростове-на-Дону.

Об этом рассказал руководитель информационного отдела Ростовской епархии протоиерей Даниил Азизов.

Как отметил Азизов, священник совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как пишет «Интерфакс», он подчеркнул, что никто не может садиться пьяным за руль.

«Реакция нашего владыки была незамедлительной — он подписал указ о запрещении в священнослужении до завершения разбирательства», — подчеркнул протоиерей. Напомним, как ранее писало «360° Подмосковье», в результате ДТП с участием семи машин в центре Ростова-на-Дону пострадали два человека. Среди травмированных ребенок.

Алия Шарафутдинова

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