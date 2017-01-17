Лавров: Доклад о компромате на Трампа написал беглый жулик

Москва, 17 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает беглым жуликом экс-агента МИ-6, которому приписывают доклад о якобы наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

«Какой-то беглый жулик из МИ-6», — заявил на пресс-конференции министр.

Ранее в СМИ сообщалось, что предполагаемый автор «досье» о компромате на Трампа Кристофер Стил работал над ним бесплатно после победы миллиардера на президентских выборах. Отметим, что и в Кремле, и в команде избранного президента США подчеркнули, что документ является фальшивкой, передает Газета.Ru.

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