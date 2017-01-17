Финляндия проверит военные объекты России под Иваново

17 Января 2017 12:25 60

Москва, 17 января. Военные инспекторы из Финляндии проведут проверку российских военных объектов в Нижегородской и Ивановской области.

Инспекция проводится в соответствии с Венским документом от 2011 года, регулирующим меры по укреплению доверия и безопасности. Финляндия выбрала для проверки район площадью около 10 тысяч квадратных километров. Во время инспекции проверяется достоверность информации о масштабах военной деятельности в пределах указанной территории. Во время визита, который продлится три дня, инспекторы получат исчерпывающую информацию о находящихся в районе воинских частях, их задачах и военной деятельности, а также вооружении и боевой технике.