Лавров объяснил, как он понимает слова Трампа о санкциях и разоружении

Москва, 17 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не увидел увязки отмены антироссийских санкций с ядерным разоружением в предложении избранного президента США Дональда Трампа.
Лавров прокомментировал предложение Трампа о ядерном разоружении. Он обратил внимание, что многие эксперты трактовали его неправильно.
«Я не могу и не вправе интерпретировать то, что сказал Дональд Трамп в интервью, но я услышал в его фразе несколько иной смысл, чем то, что вкладывает сейчас большинство обозревателей и комментаторов», — подчеркнул он.
По словам российского министра, Трамп отдельно высказался о санкциях, сотрудничестве России и США и ядерном разоружении.
«Я здесь не увидел предложения разоружаться в обмен на снятие санкций», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.
Ранее Кремль наотрез отказался обсуждать ядерную сделку с Трампом до его инаугурации.
Катерина Тимошенская