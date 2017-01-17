Лавров объяснил, как он понимает слова Трампа о санкциях и разоружении

17 Января 2017 12:15 43

Москва, 17 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не увидел увязки отмены антироссийских санкций с ядерным разоружением в предложении избранного президента США Дональда Трампа.

Лавров прокомментировал предложение Трампа о ядерном разоружении. Он обратил внимание, что многие эксперты трактовали его неправильно.

«Я не могу и не вправе интерпретировать то, что сказал Дональд Трамп в интервью, но я услышал в его фразе несколько иной смысл, чем то, что вкладывает сейчас большинство обозревателей и комментаторов», — подчеркнул он.

По словам российского министра, Трамп отдельно высказался о санкциях, сотрудничестве России и США и ядерном разоружении.

«Я здесь не увидел предложения разоружаться в обмен на снятие санкций», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

Ранее Кремль наотрез отказался обсуждать ядерную сделку с Трампом до его инаугурации.