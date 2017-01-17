LADA Granta побила рекорды продаж в Германии

Берлин, 17 января. Российская малолитражка LADA Granta стала одной из самых популярных на немецком авторынке по итогам прошлого года.

Представленная LADA Granta в версиях «седан» и «лифтбек» стала одной из самых популярных моделей на немецком авторынке в 2016 году. По данным экспертов, отечественный «АвтоВАЗ» действительно показал реальный рост продаж в прошлом году. Так, по информации региональных дилеров, продажи малолитрижки выросли на 43%.

Немецкие автомобилисты выбрали LADA Granta из-за ее низкой стоимости и доступного обслуживания. Известно, что в 2016 году в Германии было реализовано 1686 автомобилей, из них 1000 — седаны, а 686 – на «лифтбеки». Внедорожник LADA 4x4 и LADA Kalina не остались без внимания, они охотно скупались на немецком авторынке.



