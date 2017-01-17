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Песков объяснил, с чем связан ремонт самолета Путина
Россия

Песков объяснил, с чем связан ремонт самолета Путина

Сегодня 12:22
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Песков объяснил, с чем связан ремонт самолета Путина

Москва, 17 января. Ремонт воздушного лайнера президента Российской Федерации Владимира Путина не связан с экстренной ситуацией. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в настоящее время осуществляется обслуживание техники, поскольку лайнеры, которыми пользуется глава государства, безусловно, особо контролируются. К таким самолетам всегда завышены требования по резервированию и по проверкам.

Песков уточнил, что сейчас выполняются все данные процедуры. Отвечая на вопрос, связан ли ремонт с внештатной ситуацией, он подчеркнул, что не связан. 

«Нет», — заявил Песков.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что VIP-борт Ил-96-300, который предназначен для зарубежных полетов Путина, получил вмятины на обшивке левого крыла и на обшивке стабилизатора.

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Дана Балан
#владимир путин #россия #дмитрий песков
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