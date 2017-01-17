Песков объяснил, почему Обаме припомнили вербовку дипломатов из РФ

Москва, 17 января. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле достаточно давно знали о жестких методах давления на сотрудников дипломатических ведомств, применяемых спецслужбами США. Это не предавалось огласке до тех пор пока сегодня глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров не объявил, что США активно пытались вербовать российских дипломатов.

«Это действительно так, эта информация не предавалась широкой огласке, — признал Дмитрий Песков. — Обычно это не принято делать». Он подчеркнул, что только откровенно агрессивная политика уходящей в отставку администрации Барака Обамы заставила напомнить, что для российских дипломатов агрессивные методы США не являются новостью и подтвердил, что Москва регулярно реагирует на такие эпизоды.