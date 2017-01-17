Ученые рассказали, как избавиться от зимней депрессии

Вашингтон, 17 января. Американские ученые рассказали, как можно справиться с зимней депрессией и полюбить это время года.

Исследователи отметили, что в Соединенных Штатах Америки ежегодно от депрессии страдают около десяти миллионов человек. Эксперты уверены, что выйти из такого состояния поможет движение. Они советуют как можно чаще гулять и делать по утрам зарядку.

По мнению ученых, вторым секретом избавления от стресса станет любимое хобби. Третье условие – необходимо каждый день получать нужную «дозу» света.

Как пишут американские СМИ, также исследователи советуют баловать себя любимой едой. Шоколад, орехи, фрукты – все это поможет справиться с плохим настроением.

Ранее ученые выяснили, как депрессия меняет организм человека.