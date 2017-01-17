Володин проводит совещание с экономическим блоком правительства России

17 Января 2017 12:02 36

Москва, 17 января. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин проводит совещание с экономическим блоком кабинета министров России, заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента страны Иван Мельников.

Встреча Володина с членами экономического блока правительства России проходит в стенах Государственной думы. Тема совещания на была афиширована.

«Проходит совещание с экономическим блоком правительства, — уточнил Мельников. — В нем участвуют (первый зампред Госдумы Александр) Жуков и председатели профильных комитетов: (Андрей) Макаров и (Анатолий) Аксаков».

Ранее Володин обратил внимание, что считает неправильным участие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, пока ее регламент позволяет лишать страны права голоса.