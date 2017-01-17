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Экономика

Bloomberg понизил Россию в рейтинге стран с инновационной экономикой

17 Января 2017 12:17
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Bloomberg понизил Россию в рейтинге стран с инновационной экономикой

Москва, 17 января. Российская Федерация опустилась на 14 пунктов в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index.

Таким образом, теперь Россия занимает 26-ю строчку. Первое место по-прежнему удерживает Южная Корея, вторая строчка досталась Швеции, на третьем месте оказалась Германии. Сообщается, что при формировании рейтинга агентство учитывало расходы на научные исследования и разработки, а также число публичных высокотехнологичных компаний в государстве.

По данным агентства Bloomberg, Южная Корея занимает лидирующие позиции благодаря самой большой среди остальных участников удельной величине трат на научные исследования и разработки, патентной активности, а также уровню высшего образования.

Отмечается, что Россия упала в рейтинге ниже остальных стран, поскольку, по мнению Bloomberg, это связано с антироссийскими санкциями.

Дана Балан

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