FAN-TV Лента новостей
Сирия новости 17 января 2017 12.30: армия Турции и курды ведут бои в Алеппо, САА отбила атаку ИГ в Хомсе
Новости Сирии

Сирия новости 17 января 2017 12.30: армия Турции и курды ведут бои в Алеппо, САА отбила атаку ИГ в Хомсе

Сегодня 12:30
1

Сирийская армия отбила атаку боевиков ИГ в районе базы «Т-4» в Хомсе

Сирия, 17 января. Подразделения САА отразили атаку террористов ИГ* в окрестностях авиабазы «Т-4» в Хомсе. Турецкая армия обстреливает позиции отрядов SDF** на севере Алеппо. В долине Вади-Барада в Дамаске продолжаются короткие перестрелки между сирийскими войсками и боевиками «Джебхат ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Айн Аль-Фиджа, расположенного в долине Вади-Барада на западе от Дамаска, продолжаются короткие перестрелки между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и остатками отрядов боевиков, которые отказались соблюдать режим тишины, предусмотренный правительственным планом перемирия. Боевые действия продолжают преимущественно террористы формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных ему группировок.

Провинция Алеппо

В районе населенных пунктов Айн Дакна и Таль Рифат, находящихся в северной части провинции Алеппо, вспыхнули ожесточенные бои между военнослужащими турецкой армии и бойцами Сирийских демократических сил (SDF). В данный момент войска Турции ведут массированный артобстрел укрепрайонов SDF. Сообщается, что в ходе столкновений обе стороны несут потери раненными и убитыми.

На севере Алеппо вспыхнули бои между армией Турции и отрядами SDF

Военнослужащие правительственных войск провели точечный обстрел позиций боевиков оппозиционных сил на окраине района Аль-Рашидин на западе Алеппо в ответ на недавний интенсивный пулеметный огонь со стороны повстанцев. В результате спецоперации было ликвидировано как минимум семь боевиков. Однако короткие перестрелки в этой части города пока продолжаются.

Провинция Хомс

В окрестностях сирийской авиабазы «Т-4» по-прежнему сохраняются очаги сопротивления. Террористы ИГ предприняли неожиданную попытку прорвать линию правительственной обороны. Тем не менее в ходе короткого столкновения боевики были отброшены назад. Почти весь отряд террористов был уничтожен.

Провинция Дейр эз-Зор

Командование правительственной армии перебросило подкрепление, состоящее из нескольких подразделений САА, из долины Вади-Барада в Дамаске в район Дейр эз-Зора. В скором времени военнослужащие примут участие в освободительной операции против террористов ИГ, под контролем которых на данный момент находится город.

Как утверждает источник, близкий к террористической организации ИГ, отряды террористов в ходе ожесточенных боев с сирийскими войсками заняли здание автобусного вокзала города Дейр эз-Зор. Согласно данным источника, боевикам также удалось захватить в плен группу военнослужащих САА. Информация пока проверяется.

Провинция Даръа

В окрестностях города Даръа продолжаются столкновения между подразделениями правительственной армии и боевиками повстанческих группировок, отказавшихся от принятия плана перемирия правительства Сирии. Наиболее интенсивные перестрелки отмечаются на окраине района Даръа Аль-Балад, где артиллерия САА обстреливает позиций повстанцев. Сообщается, что под обстрелом была ликвидирована группа боевиков.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил продолжают наступать на опорные пункты террористов ИГ на западе от Ракки в рамках масштабной операции «Гнев Евфрата». В данный момент бои ведутся вблизи населенного пункта Аль-Сведия. SDF и ИГ ведут огонь по позициям друг друга из тяжелых минометов и ракетных установок. Бомбардировщики ВВС западной коалиции поддерживают наступление демократических сил с воздуха. При этом, однако, обе стороны несут серьезные потери в численной силе.

ВВС западной коалиции поддерживают наступление SDF на позиции ИГ на западе от Ракки

Провинция Кунейтра

Неизвестными была предпринята попытка покушения на высокопоставленного командира вооруженной оппозиционной группировки «Шухада Аль-Харра», близкой к «Джебхат ан-Нусре», Абу Амина Канбаса. Заложенное под его личным автомобилем взрывное устройство не сработало. Боевики формирования в данный момент выясняют обстоятельства произошедшего.

Ирак

Как заявил источник в командовании армии Ирака, правительственные войска в рамках масштабной операции против террористов ИГ в окрестностях Мосула отбили кварталы Жадид и Баб Аль-Шамс, расположенные в восточной части города. По данным командования, остатки отрядов боевиков, дислоцировавшиеся в этих районах, бегут в западную часть Мосула, которая по-прежнему находится под контролем ИГ.

Боевики ИГ, перед тем как покинуть свои позиции в одном из районов восточной части Мосула, подожгли здание центральной библиотеки города. В огне были уничтожены десятки тысяч книг и научных трудов в самых разных областях знаний. Восстановлению большинство из уничтоженных материалов не подлежит.

Карта военных действий в Сирии

Справка по организациям, упомянутым в публикации

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Декоммунизация 2.0: Украина переименует порты и закажет лоботомию для рожденных в СССР

Сегодня 11:46
208

«Трамп — кандидат Кремля?»: почему западные СМИ занимаются травлей нового президента США

Сегодня 11:33
155

Хотела бы стать гражданкой ДНР и ЛНР: самая сильная девочка в мире приехала в Донбасс

Сегодня 11:31
200

Новости Новороссии: в Донецк доставлено тело убитого бойца ДНР, ЛНР фиксирует огонь ВСУ под Дебальцево

Сегодня 10:59
144

Эксперт о русофобии Варшавы: Польша медленно «закипает»

Сегодня 10:28
1393
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Финляндия проверит военные объекты России под Иваново

12:25

Устроивший ДТП в Ростове священник пожаловался на потерю памяти

12:24

Песков объяснил, с чем связан ремонт самолета Путина

12:22

Митрополит в Ростовской области запретил в служении священника, устроившего ДТП

12:17

Bloomberg понизил Россию в рейтинге стран с инновационной экономикой

12:17

Лавров объяснил, как он понимает слова Трампа о санкциях и разоружении

12:15

LADA Granta побила рекорды продаж в Германии

12:09

ДНР выпустит серию марок с героями Донбасса

12:05

Лавров рассказал о «нечистоплотных» попытках США завербовать российских дипломатов

12:03

Володин проводит совещание с экономическим блоком правительства России

12:02

Использование ИГ в терактах женщин и детей говорит о провале пропаганды в Сирии

12:00

Ученые рассказали, как избавиться от зимней депрессии

11:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Финляндия проверит военные объекты России под Иваново
Читать
Закрыть