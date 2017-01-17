Сирия, 17 января. Подразделения САА отразили атаку террористов ИГ* в окрестностях авиабазы «Т-4» в Хомсе. Турецкая армия обстреливает позиции отрядов SDF** на севере Алеппо. В долине Вади-Барада в Дамаске продолжаются короткие перестрелки между сирийскими войсками и боевиками «Джебхат ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Айн Аль-Фиджа, расположенного в долине Вади-Барада на западе от Дамаска, продолжаются короткие перестрелки между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и остатками отрядов боевиков, которые отказались соблюдать режим тишины, предусмотренный правительственным планом перемирия. Боевые действия продолжают преимущественно террористы формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных ему группировок.

Провинция Алеппо

В районе населенных пунктов Айн Дакна и Таль Рифат, находящихся в северной части провинции Алеппо, вспыхнули ожесточенные бои между военнослужащими турецкой армии и бойцами Сирийских демократических сил (SDF). В данный момент войска Турции ведут массированный артобстрел укрепрайонов SDF. Сообщается, что в ходе столкновений обе стороны несут потери раненными и убитыми.

Военнослужащие правительственных войск провели точечный обстрел позиций боевиков оппозиционных сил на окраине района Аль-Рашидин на западе Алеппо в ответ на недавний интенсивный пулеметный огонь со стороны повстанцев. В результате спецоперации было ликвидировано как минимум семь боевиков. Однако короткие перестрелки в этой части города пока продолжаются.

Провинция Хомс

В окрестностях сирийской авиабазы «Т-4» по-прежнему сохраняются очаги сопротивления. Террористы ИГ предприняли неожиданную попытку прорвать линию правительственной обороны. Тем не менее в ходе короткого столкновения боевики были отброшены назад. Почти весь отряд террористов был уничтожен.

Провинция Дейр эз-Зор

Командование правительственной армии перебросило подкрепление, состоящее из нескольких подразделений САА, из долины Вади-Барада в Дамаске в район Дейр эз-Зора. В скором времени военнослужащие примут участие в освободительной операции против террористов ИГ, под контролем которых на данный момент находится город.

Как утверждает источник, близкий к террористической организации ИГ, отряды террористов в ходе ожесточенных боев с сирийскими войсками заняли здание автобусного вокзала города Дейр эз-Зор. Согласно данным источника, боевикам также удалось захватить в плен группу военнослужащих САА. Информация пока проверяется.

Провинция Даръа

В окрестностях города Даръа продолжаются столкновения между подразделениями правительственной армии и боевиками повстанческих группировок, отказавшихся от принятия плана перемирия правительства Сирии. Наиболее интенсивные перестрелки отмечаются на окраине района Даръа Аль-Балад, где артиллерия САА обстреливает позиций повстанцев. Сообщается, что под обстрелом была ликвидирована группа боевиков.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил продолжают наступать на опорные пункты террористов ИГ на западе от Ракки в рамках масштабной операции «Гнев Евфрата». В данный момент бои ведутся вблизи населенного пункта Аль-Сведия. SDF и ИГ ведут огонь по позициям друг друга из тяжелых минометов и ракетных установок. Бомбардировщики ВВС западной коалиции поддерживают наступление демократических сил с воздуха. При этом, однако, обе стороны несут серьезные потери в численной силе.

Провинция Кунейтра

Неизвестными была предпринята попытка покушения на высокопоставленного командира вооруженной оппозиционной группировки «Шухада Аль-Харра», близкой к «Джебхат ан-Нусре», Абу Амина Канбаса. Заложенное под его личным автомобилем взрывное устройство не сработало. Боевики формирования в данный момент выясняют обстоятельства произошедшего.

Ирак

Как заявил источник в командовании армии Ирака, правительственные войска в рамках масштабной операции против террористов ИГ в окрестностях Мосула отбили кварталы Жадид и Баб Аль-Шамс, расположенные в восточной части города. По данным командования, остатки отрядов боевиков, дислоцировавшиеся в этих районах, бегут в западную часть Мосула, которая по-прежнему находится под контролем ИГ.

Боевики ИГ, перед тем как покинуть свои позиции в одном из районов восточной части Мосула, подожгли здание центральной библиотеки города. В огне были уничтожены десятки тысяч книг и научных трудов в самых разных областях знаний. Восстановлению большинство из уничтоженных материалов не подлежит.