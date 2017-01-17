Сирия, 17 января. Подразделения САА отразили атаку террористов ИГ* в окрестностях авиабазы «Т-4» в Хомсе. Турецкая армия обстреливает позиции отрядов SDF** на севере Алеппо. В долине Вади-Барада в Дамаске продолжаются короткие перестрелки между сирийскими войсками и боевиками «Джебхат ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
В районе населенного пункта Айн Аль-Фиджа, расположенного в долине Вади-Барада на западе от Дамаска, продолжаются короткие перестрелки между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и остатками отрядов боевиков, которые отказались соблюдать режим тишины, предусмотренный правительственным планом перемирия. Боевые действия продолжают преимущественно террористы формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных ему группировок.
В районе населенных пунктов Айн Дакна и Таль Рифат, находящихся в северной части провинции Алеппо, вспыхнули ожесточенные бои между военнослужащими турецкой армии и бойцами Сирийских демократических сил (SDF). В данный момент войска Турции ведут массированный артобстрел укрепрайонов SDF. Сообщается, что в ходе столкновений обе стороны несут потери раненными и убитыми.
Военнослужащие правительственных войск провели точечный обстрел позиций боевиков оппозиционных сил на окраине района Аль-Рашидин на западе Алеппо в ответ на недавний интенсивный пулеметный огонь со стороны повстанцев. В результате спецоперации было ликвидировано как минимум семь боевиков. Однако короткие перестрелки в этой части города пока продолжаются.
В окрестностях сирийской авиабазы «Т-4» по-прежнему сохраняются очаги сопротивления. Террористы ИГ предприняли неожиданную попытку прорвать линию правительственной обороны. Тем не менее в ходе короткого столкновения боевики были отброшены назад. Почти весь отряд террористов был уничтожен.
Командование правительственной армии перебросило подкрепление, состоящее из нескольких подразделений САА, из долины Вади-Барада в Дамаске в район Дейр эз-Зора. В скором времени военнослужащие примут участие в освободительной операции против террористов ИГ, под контролем которых на данный момент находится город.
Как утверждает источник, близкий к террористической организации ИГ, отряды террористов в ходе ожесточенных боев с сирийскими войсками заняли здание автобусного вокзала города Дейр эз-Зор. Согласно данным источника, боевикам также удалось захватить в плен группу военнослужащих САА. Информация пока проверяется.
В окрестностях города Даръа продолжаются столкновения между подразделениями правительственной армии и боевиками повстанческих группировок, отказавшихся от принятия плана перемирия правительства Сирии. Наиболее интенсивные перестрелки отмечаются на окраине района Даръа Аль-Балад, где артиллерия САА обстреливает позиций повстанцев. Сообщается, что под обстрелом была ликвидирована группа боевиков.
Отряды Сирийских демократических сил продолжают наступать на опорные пункты террористов ИГ на западе от Ракки в рамках масштабной операции «Гнев Евфрата». В данный момент бои ведутся вблизи населенного пункта Аль-Сведия. SDF и ИГ ведут огонь по позициям друг друга из тяжелых минометов и ракетных установок. Бомбардировщики ВВС западной коалиции поддерживают наступление демократических сил с воздуха. При этом, однако, обе стороны несут серьезные потери в численной силе.
Неизвестными была предпринята попытка покушения на высокопоставленного командира вооруженной оппозиционной группировки «Шухада Аль-Харра», близкой к «Джебхат ан-Нусре», Абу Амина Канбаса. Заложенное под его личным автомобилем взрывное устройство не сработало. Боевики формирования в данный момент выясняют обстоятельства произошедшего.
Как заявил источник в командовании армии Ирака, правительственные войска в рамках масштабной операции против террористов ИГ в окрестностях Мосула отбили кварталы Жадид и Баб Аль-Шамс, расположенные в восточной части города. По данным командования, остатки отрядов боевиков, дислоцировавшиеся в этих районах, бегут в западную часть Мосула, которая по-прежнему находится под контролем ИГ.
Боевики ИГ, перед тем как покинуть свои позиции в одном из районов восточной части Мосула, подожгли здание центральной библиотеки города. В огне были уничтожены десятки тысяч книг и научных трудов в самых разных областях знаний. Восстановлению большинство из уничтоженных материалов не подлежит.