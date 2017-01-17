Лавров рассказал о «нечистоплотных» попытках США завербовать российских дипломатов

17 Января 2017 12:03 41

Москва, 17 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что США неоднократно пытались завербовать российских дипломатов, демонстрируя при этом чувство цинизма и нечистоплотности. По его словам, вербовочная активность Америки в отношении России усилилась во время второго президентского срока Барака Обамы.

Министр подчеркнул, что российская сторона ранее не предавала гласности полную статистику вербовочных подходов США, однако за последние годы их количество возросло. В связи с этим Лавров вспомнил описанный официальным представителем ведомства Марией Захаровой случай, когда сотрудника российского генконсульства пытались завербовать при попытке забрать оплаченное лекарство для экс-премьера Евгения Примакова.

«Вербовать в такой ситуации — это надо иметь специфическую профессиональную наглость и глубокое чувство цинизма и нечистоплотности», — отметил он.

Глава российской дипломатии также рассказал о других попытках США завербовать россиян. Так, в апреле прошлого года пытались завербовать советника-посланника, а другому российскому дипломату подкинули в автомобиль 10 тысяч долларов.

«Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства», — сказал Лавров.