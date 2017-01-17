Использование ИГ в терактах женщин и детей говорит о провале пропаганды в Сирии

Дамаск, 17 января. Сирийское издание «Аль-Айн» подготовило материал об участившихся случаях использования боевиками ИГ женщин и детей для осуществления терактов в Сирии и Ираке.

Пропаганда идей ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ) стала неэффектна, поскольку боевики не могут больше вербовать боеспособных мужчин — вместо этого они используют женщин и детей для совершения терактов в Сирии и Ираке, пишет местная газета «Аль-Айн». Газета приводит высказывание эксперта в области международного терроризма Сабра Аль-Касими, который утверждает, что использование ИГ женщин и детей свидетельствует о том, что боевики отказываются сами осуществлять теракты, что, в свою очередь, говорит о расколе между руководством организации и ее рядовыми членами. Он также отмечает, что неэффективность пропаганды ИГ напрямую связана с неудачами террористов на полях сражений в Сирии и Ираке.