ДНР выпустит серию марок с героями Донбасса

Донецк, 17 января. Госпредприятие «Почта Донбасса» выпустит к 23 февраля серию почтовых марок, посвященную героям ДНР.

На первом блоке из семи почтовых марок будут изображены портреты Героев Донецкой Народной Республики, которых уже нет в живых. Среди них государственное предприятие называет Арсена Павлова, Виталия Захарчука, Олега Гришина, Александра Немогая, Константина Костенко, Николая Алферова и Романа Ныркова. Также в «Почте Донбасса» отметили, что к маркам будут выпущены специальные конверты.

Ранее Газета.ру написала, что глава ДНР Захарченко пообещал Надежде Савченко безопасность в случае визита в Донецк.