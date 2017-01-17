Экономисты — о повышении зарплат в РФ: Пусть сначала Украина покинет наш рынок труда

17 Января 2017 13:27 56

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал журналистам о том, что зарплаты россиян в реальном и номинальном значении в этом году вырастут. На чем основана его уверенность и велик ли будет рост? Выясняло Федеральное агентство новостей.

По словам Топилина, важную роль в процессе повышения зарплат играет реализация указов президента России Владимира Путина, который распорядился увеличить денежное содержания работников бюджетной сферы.

Также министр пообещал оставить уровень безработицы на прежнем уровне (порядка 5–6% для экономически активного населения) и показателях 2016 года, а также заверил, что время для повышения пенсионного возраста еще не пришло. Прозвучали слова и о намерении снизить теневую занятость россиян.

«По кредитной денежной программе ЦБ никакого увеличения не предусмотрено. Вместо это стоит задача снизить инфляцию. Эльвира Набиуллина прямо сказала: мы добьемся этой цели, если не будет разных социальных программ и дополнительных вливаний. Склонен верить здесь госпоже Набиуллиной. Инфляцию удается зажать в том числе и за счет того, что зарплаты не растут. В этом году ЦБ, в первую очередь, хочет поспособствовать запуску производства, а уже потом повышать доходы россиян. У нас был долгий период, когда зарплаты росли, а производительность труда — нет. Повторять его больше не хочется», — комментирует для ФАН профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Банк России поставил цель на конец года: выйти на уровень инфляции в 4%. Инфляционные ожидания действительно снизились, но в среде специалистов до сих пор идут жаркие споры, реально ли достичь таких показателей с нынешними возможностями российской экономики.

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«Снижение инфляции приведет к росту товарооборота и росту зарплат, только с некоторым лагом. В реальном выражении с учетом санкций рост зарплат будет сопоставим, порядка 1–2%. Но надо понимать, что есть еще понятие реального и частного дохода: в него входят не только зарплаты, но еще и всякие дивиденды по акциям, проценты по банковским депозитам. Цифры будут немного отличаться. Но это только первый год экономического роста, все будет достаточно скромно. Хотя тут еще многое будет зависеть от цен на нефть», — считает экономист Александр Разуваев.

Понятно, что есть вероятность того, что указы президента будут выполнятся путем сокращения кадров: на оставшихся выпадет повышенная нагрузка. Хотя в правительстве не раз говорили: цели повысить оплату труда за счет такого жесткого шага нет.

«Думаю, для того, чтобы избежать таких мер, нужно приводить рынок труда в порядок. И я говорю не только о борьбе с теневой занятостью, но и о создании единого рынка для стран евразийского союза, куда войдут Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Все остальные должны покинуть наш рынок труда. Понятно, что добиться этого одномоментно достаточно сложно: в случае с Украиной и Таджикистаном тут вообще много политики. В этом случае предложение на рынке труда снизится, зарплаты вырастут. Я за визовый режим со всеми странами, не входящими в ЕАЭС», — добавляет Разуваев.

Рост реальной зарплаты в стране в 2016 году, по сообщениям Lenta.ru, был отмечен в опубликованном докладе Высшей школы экономики (ВШЭ). С февраля по июль изменения реальной зарплаты находились у нулевой отметки, но с конца лета наметилась тенденция к росту.