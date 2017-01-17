МИД РФ сделает все необходимое для освобождения задержанного в Карабахе Лапшина

Москва, 17 января. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва будет стараться разрешить ситуацию с гражданином России и Израиля Александром Лапшиным, который был задержан за посещение Нагорного Карабаха.

Сегодня на пресс-конференции глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с задержанным в Нагорном Карабахе гражданином РФ и Израиля Александром Лапшиным. «Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является гражданином Израиля», — резюмировал высокопоставленный дипломат, отметив, что контакт на уровне консульства с задержанным уже состоялся.



