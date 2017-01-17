Боевики ИГ устанавливают жестокие законы для населения Дейр Эз-Зора

Дейр Эз-Зор (Сирия), 17 января. В связи интенсификацией сражений в сирийском Дейр Эз-Зоре в СМИ появляется все больше новостей о деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) в этой провинции.

Новостной портал Dxbtoday сообщает, что боевики террористической организации ИГ устанавливают свои правила на оккупированных территориях. Прежде всего, террористы разрешили мирному населению покидать провинцию. Однако это возможно сделать только в том случае, если человек направляется в Тартус, Дамаск, Хомс или Латакию. Запрещены выезды в Идлиб, Алеппо, Хасаку и на территорию Турции.

ИГ сохраняет запреты относительно одежды: мирному населению запрещается носить джинсы, женщины должны носить никаб. Строго запрещается любая одежда красного и фиолетового цвета. Штрафом наказывается курение, но штраф может быть заменен на «общественные работы» в виде подметания улиц в течение недели.

Кроме того, у населения были изъяты телевизионные и спутниковые тарелки, а их сокрытие грозит штрафом до 50 тыс. сирийских лир. Боевики также обязали население закрыть все окна, выходящие на основные улицы из-за опасений быть сфотографированными и размещенными в интернете.