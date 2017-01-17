Москва, 17 января. Российская армия способна обеспечить работу своих военных в Сирии без помощи других стран. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Мы справились, мы имеем возможности, не обременяя никого из коллег, обеспечивать функционирование своих ВМС и ВКС», — пояснил он журналистам.

Ранее глава российской дипломатии заявил, что вопрос о возможной федерализации Сирии могут решить только сирийцы в рамках всеохватывающего диалога с привлечением всех без исключения этноконфессиональных и политических групп этой страны.

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