Лавров рассказал, в чем сходятся позиции России и Трампа

Москва, 17 января. Слова избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что каждая страна должна сама отвечать за собственное развитие, перекликаются с подходами Москвы. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам 2016 года глава ведомства подчеркнул, что Дональд Трамп хочет, чтобы каждое государство само отвечало за свое развитие. По мнению министра, это перекликается с подходом России.

Лавров добавил, что Москва выступает за самостоятельность, «чтобы в мире было меньше иждивенчества и чтобы было больше уважения к законным интересам каждого государства».

Ранее сообщалось, что Россия готова сотрудничать с Трампом в борьбе с ИГ в Сирии.