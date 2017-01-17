Телеканал RT будет вещать внутри официальной телесети ООН

Москва, 17 января. Российский телеканал RT войдет в официальную внутреннюю телесеть штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщил генеральный директор Алексей Николов.

С января этого года телеканал RT будет транслироваться во внутренней сети штаб-квартиры ООН. Николов и заместитель генерального секретаря ООН Кристина Галлах подпишут договор об этом во вторник, 17 января.

«Сегодня, в эпоху мировых политических перемен, как никогда важно знать разные точки зрения на события, сравнивать их и самим делать выводы, — обратил внимание генеральный директор RT. — Всего за 11 лет вещания телеканал RT завоевал мировое признание как источник альтернативных новостей».

13 января сюжет RT об ошибке министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского прервал эфир американского телеканала C-SPAN с трансляцией обсуждения в конгрессе США.